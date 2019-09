EEUU e Israel negocian pacto de defensa mutua

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció hoy a al presidente estadounidense, Donald Trump, luego de que este revelara que están negociando un tratado de defensa mutua.

Además, el mandatario señaló que ambos países continuarán luchando juntos contra el terrorismo y felicitó a Trump por su “reciente éxito contra el hijo de Bin Laden“.

Thank you my dear friend President @realDonaldTrump. The Jewish State has never had a greater friend in the White House. I look forward to our meeting at the UN to advance a historic Defense Treaty between the United States and Israel.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 14, 2019