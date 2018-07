Negociación del TLCAN se reanudará a finales de julio, estima Guajardo

Los equipos de México, Estados Unidos y Canadá podrían reanudar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hacia finales de julio, dijo el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal.

Después de haber inaugurado la Expo INA Paace Automechanika Mexico City 2018, comentó que el gobierno mexicano está en pláticas con sus contrapartes para volverse a reunir y continuar con la discusión del TLCAN.

“He estado en conversación, esta semana, con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y estamos ajustando la fecha para la siguiente reunión que tendremos en Washington y esto probablemente ocurra en la última semana del mes de julio, señaló.

Empresarios confían en que renegociación del TLCAN no será ‘light’

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) confiaron que el nuevo gobierno no acepte un Tratado de Libre Comercio “light”, como lo sugirió, en entrevista con el diario The Financial Times, Graciela Márquez Colín, virtual secretaria de Economía propuesta por Andrés Manuel López Obrador.

“Dicho por el presidente electo, Andrés Manuel López obrador, que viene compartiendo la manera en que se ha venido trabajando esta negociación, reconoció el trabajo del secretario Guajardo y propuso seguir trabajando en conjunto de la misma manera en que se ha venido trabajando la negociación”, aseguró Enrique Guillén Mondragón, presidente nacional Canacintra.

“Nos invitan también para que en el tema de transición y en el tema del TLCAN estemos presentes ahí la industria, bueno pues ahí eso nos da mucha confianza, el gobierno tiene una parte la industria está en el cuarto de al lado como consulta, entonces nosotros vamos a ir por todo no olvidemos que ahorita sigue vigente el Tratado de Libre Comercio y nosotros seguimos trabajando”, señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

En entrevista en el Senado de la República, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, descartó la posibilidad de que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador genere incertidumbre en los mercados.

“Ya hubo la elección, si no hubiera confianza, lo más sensible es el tipo de cambio, y se mantiene, es más hasta estamos ganando unos centavitos, yo creo que ese es el parámetro más importante, es el bulbo, vamos a llamarle, el tipo de cambio. Las inversiones están aquí, siguen fluyendo, además, yo creo que el mensaje de ayer y de hace unos días con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), está muy claro, si hay química y hay comunión con el sector empresarial y además que nos reconoce el próximo gobierno como motor económico, señal muy clara”, detalló Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Los empresarios participaron en la inauguración del ‘Segundo Foro de Industria y Comercio Exterior, Quintana Roo’.

Con información de Notimex y Jessica Murillo

