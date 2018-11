Sería negativo desaparecer la Cofepris, afirma Julio Sánchez y Tépoz

La desaparición de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sería una muy mala noticia para México, afirmó el titular Julio Sánchez y Tépoz ante la incógnita del futuro de esta institución.

No lo conozco y no me lo han dicho y no lo sé porque no conozco el plan del próximo Gobierno, pero sería una muy mala noticia que desapareciera la Cofepris o que se debilitara. No hemos recibido hasta el momento una instrucción en el sentido de reducir la estructura o las funciones de la Cofepris aun cuando tenemos ya al menos 10 reuniones con el equipo de transición y hemos entregado toda la información que nos ha sido requerida, yo estoy confiado en que el destino de la Cofepris pueda ser en el sentido de mantener la evolución que ha tenido”, comentó Julio Sánchez y Tépoz.