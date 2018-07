Necesaria, restructuración interna del PAN: gobernador de Quintana Roo

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, uno de los once mandatarios estatales panistas que previo a la elección presidencial externaron su disposición para colaborar con el nuevo Gobierno Federal, aseguró que es necesaria una restructura del Partido Acción Nacional (PAN).

Me parece que lo adecuado es un momento de reconciliación, un proceso de revisión de lo que ha ocurrido y que en ese sentido debe de haber, no sé si cambio de dirigencia, pero sí cambios dentro del partido. Hasta ahora no se ha platicado de un nuevo presidente o dirigencia”, aseguró Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.