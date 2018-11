Es necesaria una nueva refinería: Rocío Nahle

Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía, aseguró que se afectaría el programa de recuperación del sector petrolero en el país si no se construye la nueva refinería proyectada por el gobierno de transición en Tabasco.

En caso de que, en la consulta de este fin de semana, la ciudadanía dijera “no” a esta obra, apuntó, habría afectaciones al proyecto de aumento progresivo de la producción de refinados como son las gasolinas, ya que no alcanzaría con la reconfiguración de las actuales refinerías.

Si la gente dice que no, vamos a acatar lo diga la gente. Tendríamos que volver a hacer lo que se ha hecho en estos diez años y que no han resultado, no diez, estos 20 años, las reconfiguraciones, se han hecho reconfiguraciones y no ha aumentado la capacidad de producción de gasolinas. Necesitamos una refinería nueva”, explicó Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía.