Nayib Bukele se autodenomina en Twitter el ‘dictador de El Salvador’

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cambió su biografía en Twitter para describirse como “dictador de El Salvador”.

Nayib Bukele, quien anteriormente se identificaba como presidente de El Salvador o Papá de Layla, cambió el contenido de su biografía en la referida red social.

Ninguna instancia gubernamental ha denunciado la usurpación o vulneración de la cuenta verificada “@nayibbukele“.

En repetidas ocasiones, el presidente ha negado que en El Salvador exista una dictadura ente las críticas de diversos sectores que denuncian una supuesta deriva “autoritaria”.

El pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreños protestaron en la capital contra el presidente con diversas pancartas y consignas en las que lo acusaban de ser un “dictador”.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!”, eran algunos de los mensajes portados por los manifestantes.