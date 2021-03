Nayib Bukele, presidente del Salvador, señala que en el caso de Victoria ‘hay más agresores’

El presidente del Salvador, Nayib Bukele, señaló este lunes, 29 de marzo de 2021, que en el caso de Victoria Esperanza Salazar, la salvadoreña que murió en manos de policías en Tulum, “hay más agresores y también más víctimas”.

Dicho caso generó consternación a nivel nacional e internacional y se elevaron varias voces exigiendo justicia, entre estas la de la madre de la víctima, Rosibel Arriaza.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares” y ella “no merecía esa muerte”, porque “fue un abuso de autoridad”, dijo a la prensa.