Nayarit, paralizado por falta de ayuda tras paso de huracán ‘Willa’

Los 180 mil damnificados de Nayarit llevan más de 40 días padeciendo los estragos del paso del huracán “Willa”.

Entre los municipios más castigados están Tuxpan y Acaponeta.

La vida prácticamente se ha paralizado por falta de ayuda.

Todo esto está peligroso porque nadie hace nada, todo se está cayendo, en los cuartos donde yo me estaba quedando no hay camas, no hay nada, la ropa que tenemos, toda ha sido donada”, dijo Dolores Martínez, damnificada de Tuxpan.