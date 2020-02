Navegar en internet, cada vez más peligroso

Hoy en día, navegar en internet se ha convertido casi en un hábito. Se estima que los mexicanos están conectados a la web, un promedio de ocho horas diarias.

Pero navegar en el ciberespacio se ha vuelto cada vez más peligroso.

No existen cifras reales al respecto, pero se estima que una gran cantidad de internautas han sido víctimas de fraudes, robo de cuentas bancarias, suplantación de identidad, ciberbullying, grooming, acoso, relaciones peligrosas con extraños, entre muchos otros peligros.

Hace un par de semanas, a María le hackearon su cuenta de Facebook recibió un mensaje de una amiga suya, a quien, por cierto, también habían hackeado su cuenta, es como una estafa en cadena porque a partir de que a ella le bloquearon su cuenta, comenzaron sus amigos también.

María Guadalupe Gálvez Leyva, dijo: “Enseguida en Instagram me empiezan a llegar mensajes de mis amigos, oye, es que, que, crees, que me están mandando mensajes de tu Facebook, que, si les puedo hacer un favor, igual, así, la misma táctica que utilizaron conmigo y yo les dije no les mandes nada, no soy yo”.

A partir del hackeo, María ya no pudo ingresar a su cuenta ni cancelarla tampoco.

“Desde ahí yo perdí como el control de mi cuenta y ya no pude entrar, yo tenía miedo porque yo todo lo tenía enlazado, y yo no tenía asegurado nada”, señaló María Guadalupe Gálvez Leyva.

Tanto ella como sus amigos y familia reportaron el incidente a Facebook, pero la cuenta hacekada aún está activa y tampoco han podido cancelarla.

María sabe ahora la importancia de asegurar y privatizar sus redes sociales, porque el hackeo es más frecuente de lo que uno pudiera suponer.

María Guadalupe Gálvez Leyva, agregó: ” Yo vi que en ese momento estaba muy fuerte eso, porque no era solo a mí, yo ya veía en Insta las historias de mis amigos que ya también ponían, oigan me hackearon mi Facebook y oigan y oigan, y una tras otra, y entonces ya te das cuenta que no era solo a ti, sino a las demás personas no sé qué buscaban la verdad”.

Con información de Karina Cuevas

