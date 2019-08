Nave rusa Soyuz, con el robot humanoide ‘FEDOR’, se acopla a la EEI, al segundo intento

La nave Soyuz MS-14 con el androide ruso “FEDOR” como único tripulante se acopló a la Estación Espacial Internacional (EEI) después de que el pasado sábado el primer intento resultara fallido, según informó el Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE).

Te puede interesar: FEDOR, primer androide cosmonauta ruso, parte a la Estación Espacial Internacional en la Soyuz

Después de casi 72 horas de tensa espera, la Soyuz se enganchó al puerto del módulo ruso Zvezdá de la plataforma orbital cinco minutos antes de la hora prevista, 06:08 hora de Moscú (03:08 GMT).

La agencia espacial rusa decidió que la Soyuz se acoplara a otro puerto después de un fallo técnico ocurrido en la EEI en la maniobra del sábado que sus tripulantes aún no han podido subsanar.

Para liberar dicho puerto, otra Soyuz, la MS-13, tuvo que ser trasladada el lunes al módulo Poisk, que también se encuentra en el segmento ruso de la plataforma.

Desde el sábado la Soyuz con “Fiódor” en su interior permaneció a una distancia de seguridad de la EEI de unos 300 metros.

En caso de que la Soyuz MS-14 no hubiera podido engancharse a la estación en el plazo de varios días, cabía la posibilidad de que hubiera tenido que ser hundida en el océano.

FOTO: (Twitter @NASA)

La Soyuz MS-14 fue lanzada el jueves pasado desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) con el primer androide ruso, “Fiódor”, que debe permanecer en la estación durante 14 días.

Llamado oficialmente Fedor por sus siglas en inglés (Final Experimental Demonstration Object Research), el robot fue rebautizado por la prensa del país como “Fiódor” por su similitud con ese nombre de pila ruso.

The #SoyuzMS14 spacecraft docked to the Zvezda module of the International Space Station. The crew is now preparing to open the hatches.

The Soyuz ship delivered about 670 kg of dry cargo to the ISS pic.twitter.com/GWzO1vyoLK

— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 27, 2019