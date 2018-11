Vehículo espacial InSight, de la NASA, se posa en Marte

InSight, el primer vehículo espacial de la NASA construido para explorar el interior profundo de otro mundo se posó este lunes en una llanura enorme y desértica en Marte, con instrumentos para detectar el calor planetario y movimientos sísmicos jamás medidos en otro lugar fuera de la Tierra; sigue la transmisión en vivo.

Tras desplazarse por 548 millones de kilómetros en un viaje de seis meses por el espacio, la sonda robótica InSight aterrizó en la superficie marciana cerca de las 20:00 GMT de este lunes.

InSight pasará 24 meses, alrededor de un año marciano, usando monitorización sísmica y lecturas de temperaturas subterráneas para revelar misterios sobre cómo se formó Marte y, por extensión, sobre los orígenes de la Tierra y de otros planetas rocosos del interior del Sistema Solar.

En Times Square, Nueva York, la gente reaccionó con júbilo mientras miraba en una pantalla la nave espacial InSight cuando aterrizó sobre la superficie de Marte después de un viaje de seis meses.

Reacción de felicidad en Times Square por la llegada de InSight (Reuters)

Expectativa en distintos puntos de EU por InSight (Twitter: @casciencecenter)

La sala de control del Laboratorio de Propulsión de la NASA en Pasadena, California, Estados Unidos, recibió la señal de que InSight se había posado en Marte.

El equipo de control de la misión espacial Insight (Reuters)

La nave InSight antes de entrar a la atmósfera de Marte (Twitter: @NASAInSight)

