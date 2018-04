Navarrete Prida se reúne con familias de personas desaparecidas en Coahuila

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que sea débil la postura del Gobierno Mexicano ante las presiones del Gobierno de los Estados Unidos, en relación a la política migratoria.

Afirmó que el gobierno de México ha mostrado una gran dignidad frente a un proceso en el cual se le pretende utilizar para dirimir conflictos que van más en la esfera doméstica del sistema político de ese país.

De las actitudes verbales no se ha traducido por parte del gobierno norteamericano un hecho concreto, como no sea el anuncio de la Guardia Nacional que ya ha ocurrido en otros años, la respuesta, yo creo, ha sido unánime y creo que ha sido de una gran unidad nacional, sobre lo que no estamos dispuestos a permitir”, indicó Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.