Naucalpan y Tlalnepantla implementan vacunación desde el automóvil

En Naucalpan y Tlalnepantla, Estado de México, adultos mayores de 60 años, se vacunaron contra COVID-19, en los módulos vehiculares instalados en estacionamientos de centros educativos y comerciales.

Te recomendamos: Inicia la vacunación contra el COVID-19 en 14 municipios del Estado de México

Con un promedio de espera de entre 45 minutos y 2 horas, adultos mayores de Naucalpan pudieron vacunarse sin bajar de su vehículo en el estacionamiento de una universidad en Lomas Verdes.

En Tlalnepantla, adultos mayores asistieron a vacunarse en vehículos particulares, taxis y motocicletas.

“No pues perfecto, perfecto, si está fluyendo muy rápido aquí el tráfico y están vacunando muy rápido, ya me la puse, esperemos que todo salga bien, yo ya estoy más confiado en que estoy vacunado y ya no estoy con la tentación de que si me pega el virus, si no, si me ataca ya estoy un poquito más tranquilo”, Ricardo Cortés, adulto mayor.

“A mis abuelitos, se siente muy bien la verdad, más tranquilidad hacia ellos, llevaban un año prácticamente sin salir, más seguro los expones menos, si está muy bien así”, Jonatan Garrido, familiar.