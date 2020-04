Retiran puestos y cierran negocios en Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl por coronavirus

Autoridades municipales de Naucalpan, Ecatepec y de Ciudad Nezahualcóyotl hicieron operativos para retirar puestos ambulantes y cerrar negocios no esenciales por el coronavirus.

Los tres municipios son de los que registran los mayores niveles de contagio en el Estado de México.

Policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional retiraron comercios informales para evitar concentraciones masivas en la zona centro de Naucalpan.

Durante el día los locales de comida y otros establecimientos se mantuvieron cerrados. También se hicieron cortes viales. La Policía negó que esté multando a los habitantes que no utilicen cubrebocas.

“Es totalmente falso, solo se les dan indicaciones. Estamos informando sobre las medidas de protección”, dijo Fidel Alvarado, policía de Naucalpan.

El Ayuntamiento de Ecatepec también cerró comercios no esenciales. Por ejemplo dos bodegas de bebidas alcohólicas que permanecían abiertas porque vendían algunos víveres con los que pretendían justificar su operación.

“49 más del 80% es vino y licor que no está permitido en esta contingencia económica”, dijo Anahí Esparza, directora de Desarrollo Económico de Ecatepec.

En las calles de este municipio aun hay afluencia de personas que no guardan sana distancia y en los 308 tianguis del municipio las actividades no esenciales no se han detenido.

“Afectaría bastante porque es día a día lo que ganan al día es lo que comemos. No hay ni trabajo ni mucho menos para salir de aquí y buscar otro trabajo”, dijo Petra Quezada, comerciante de tianguis de Palomas, en Ecatepec.

“Están permitidos porque la gente tiene mucha necesidad. La gente es de bajos ingresos y la mayoría van al día”, comentó Luis Aguilar, coordinador de tianguis y mercados de Ecatepec.

Un operativo conjunto también se realizó en ciudad Nezahualcóyotl, donde cerraron establecimientos que ofrecen servicios o artículos no esenciales.

“Venimos haciendo la invitación a los ciudadanos que tomen conciencia y por ellos mismos cierren, sino posteriormente se van a ser sancionados y clausurados”, comentó Juan Martín Pérez, director de Gobierno de Nezahualcóyotl.

Con información de Itzel Cruz, Raymundo Pérez Arellano y Julián López.

