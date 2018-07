Nasdaq alcanza máximo histórico en apertura de Wall Street

La Bolsa de Nueva York, en Wall Street, abrió la sesión del martes con ganancias, sobre todo en el índice compuesto Nasdaq alcanzó un máximo histórico debido a la publicación de un fuerte reporte trimestral de uno de los grupos tecnológicos de gran capitalización más importantes de la economía estadounidense.

El índice Nasdaq Composite avanzó en 72.48 puntos, o 0.92 por ciento, a 7,914.35 unidades, lo que significó un nuevo récord de avances tras una semana de altibajos.

El índice Dow Jones de industriales subía un 0.38 por ciento en los minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.58 por ciento.

Por sectores, el tecnológico lideró los avances con un 1.15 por ciento, pues la firma Alphabet publicó cifras mejores de lo esperadas para su desempeño durante el segundo trimestre de 2018. La cuenta provocó un efecto de contagio en otras grandes firmas del sector que ascendían sostenidamente en el Nasdaq.

Por otra parte, los mercados siguen pendientes de los asuntos comerciales de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump escribiera en su cuenta de Twitter esta mañana que las tarifas arancelarias son “lo mejor”.

Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that – and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018