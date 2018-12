Nave de la NASA descubre agua en asteroide Bennu

La nave OSIRIS-REx, que se encuentra desde la semana pasada orbitando alrededor de Bennu, descubrió la presencia de agua en ese asteroide primitivo compuesto por las mismas moléculas que dieron origen a la vida en la Tierra, informó hoy la NASA.

“Información recientemente analizada procedente de la misión del Explorador de Orígenes, Interpretación Espectral, Identificación de Recursos y Seguridad de Regolitos (Osiris-Rex, por sus siglas en inglés) ha revelado la presencia de agua en la arcilla que conforma su objetivo científico, el asteroide Bennu”, apuntó la NASA en un comunicado.

☄️Beautiful new shape model of Bennu? ✅

💦 Water bound up in the clay minerals on the asteroid’s surface? ✅

📸 Awesome new imagery showing its rugged terrain? ✅

Read more about the discoveries my team has made about Bennu so far: https://t.co/In5Pow2lgt #WelcomeToBennu #AGU18 pic.twitter.com/s9s1uTbzo6

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 10 de diciembre de 2018