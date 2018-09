La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos divulgaron imágenes del tifón Mangkhut desde el espacio.

El tifón Mangkhut después de tocar tierra en el sur de China (Twitter: @NASAHurricane)

La Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológico combinó capas de datos infrarrojos de su propio satélite geoestacionario, así como la Agencia Meteorológica de Japón y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).

Detalle de la imagen compuesta lanzada por EUMETSAY el 12 de septiembre (Foto: EUMETSAT)

El Servicio Meteorológico Nacional de Reino Unido, la Met Office, decidió lanzar una representación de Filipinas con un contorno blanco púrpura para mostrar la ubicación aproximada de Mangkhut el 13 de septiembre.

Imagen satelital del tifón Mangkut el de septiembre 13 (ESA/Copérnico)

Copérnico de la Comisión Europea, es el mayor programa de observación de la Tierra yes considero único en el mundo hasta la fecha y mostró la imagen del tifón Mangkhut captada por uno de sus satélites Sentinela.

El Centro de Investigación y Transición de Predicciones a Corto Plazo de la NASA también documentó a Mangkhut cuando se acercó a la masa continental de Filipinas el viernes por la noche.

The eye of Super Typhoon #Mangkhut as it approaches Luzon Island in the #Philippines. #OmpongPH (JMA Himawari imagery) pic.twitter.com/XwJ5CvUHwF

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 14, 2018