Proceso para contender por dirigencia del PRI es una simulación, afirma Narro Robles

El doctor José Narro Robles afirmó, en entrevista para Estrictamente Personal, que el proceso para contender por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una simulación y por ello declinó su participación y renunció al partido.

Hay muchas cosas que francamente no me parece que sean correctas, injerencias indebidas, participaciones irregulares, pronunciamiento de los gobernadores, francamente se trata de una simulación”.

Te recomendamos: PRI lamenta la renuncia de José Narro al instituto político

Narro Robles explicó que tenía la confianza de encontrar reglas, suelo parejo y jueces neutrales para mandar un mensaje positivo a la sociedad, pero que sus esfuerzos de 3 meses y medio se vieron truncados con irregularidades que rompieron los acuerdos pactados.

El extitular de Salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que en su última reunión con Claudia Ruiz Massieu se había “aparentemente acordado” un padrón claro, únicamente con los seis aspirantes y que el Consejo Nacional del PRI les pidió que fueran cuidados porque era una sesión extraordinaria y la idea era que todo transitara en paz.

Otro de los argumentos que tomó en cuenta para no competir por la dirigencia nacional del PRI fue el “descarado”, dijo, apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia de Campeche.

Hay una gran simpatía de parte del gobierno federal hacia su persona y a mí me parece que el PRI es un partido que hoy tiene que estar en la oposición, no se le puede olvidar que es un partido que no está en el gobierno y no se le puede olvidar que no debe ser un partido comparsa con las estructuras gubernamentales. Ser oposición tiene una responsabilidad muy importante y espero que se cumpla”.