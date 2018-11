Narro pide superar mitos sobre productos medicinales derivados de la marihuana

José Narro, secretario de Salud, afirmó que se deben superar los mitos relacionados con el uso de productos medicinales derivados de la marihuana.

“La sociedad mexicana tiene que vencer muchos de los miedos y de los mitos […] un medicamento que tiene cannabinoides no es equivalente a la marihuana recreativa […] los cannabinoides, los derivados y las sustancias activas de la marihuana tienen efectos sobre la salud, unos son nocivos […] pero otros son benéficos y aquí está la importancia de hacer investigación”, señaló el funcionario federal.

Se expresó en estos términos tras considerar como un acierto el hecho de que actualmente se legisle para regular la comercialización e investigación de estos productos, aunque dijo que es necesario reforzar las estrategias de prevención para eliminar riesgos.

A dos días de entregar la dependencia al próximo secretario Jorge Alcocer, José Narro dio a conocer que, en los últimos tres meses, se han reunido con el equipo de transición cerca de 60 veces para facilitar el proceso de entrega.

Dijo que será respetuoso de no interferir en las decisiones del próximo gobierno, pero aseguró que existen temas que se habrán de atender con prioridad.

“Las creencias, las perspectivas ideológicas, y los credos personales no deben interferir -ésa es mi opinión- con el tema de las políticas públicas. Pero uno debe ser también muy comprensivo de qué hay temas sensibles. El tema de la educación sexual es un tema extremadamente sensible, el tema del manejo de los anticonceptivos en los adolescentes es un tema extraordinariamente sensible. La autoridad no puede cerrar los ojos, uno no se puede engañar”, señaló Narro.

Destacó que en su administración hubo una reducción importante de embarazo infantil, aunque dijo, no ha sido suficiente.

José Narro agradeció al presidente, especialistas y colaboradores los 2 años 10 meses que estuvo al frente de la Secretaría y adelantó que una vez que concluya su gestión regresará a las aulas de la Facultad de Medicina de la UNAM.

(con información de Farah Reachi)

