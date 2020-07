Pelosi: Trump se irá de la Casa Blanca aunque no quiera

Líderes demócratas fustigaron este lunes al presidente Donald Trump por negarse a prometer que respetará los resultados de las elecciones en noviembre.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que si Trump pierde las elecciones, tendrá que irse de la Casa Blanca, aunque lo quiera o no.

“El hecho es que, lo sepa o no, se irá. Sólo porque él no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que nosotros no tendremos una ceremonia para inaugurar a un presidente de Estados Unidos debidamente elegido”, dijo Pelosi en el programa “Morning Joe” de la MSNBC.