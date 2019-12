‘No se meta conmigo’, dice Pelosi a reportero ante pregunta sobre Trump

La creciente tensión entre Nancy Pelosi y Donald Trump quedó en evidencia cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abandonaba, el jueves, su habitual comparecencia semanal ante los medios y un reportero le preguntó si odiaba al presidente y si ése era el motivo detrás de la investigación para abrir un juicio político al mandatario.

Te recomendamos: Trump: Juicio político será usado para atacar a futuros presidentes

Aparentemente nerviosa y ya a pocos pasos de la puerta de la salida, la demócrata se paró en seco, respondió que los demócratas no odian a nadie y regresó de manera repentina al atril para continuar su contestación.

Como católica me ofende que use la palabra odio en una frase que se refiere a mí. No odio a nadie (…) Siempre rezo por el presidente, y sigo rezando por el presidente. Así que no se meta conmigo cuando se refiere a palabras como ésta”, dijo visiblemente molesta.