Destino de NAIM se definirá en consulta participativa: Javier Jiménez Espriú

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se definirá mediante una consulta participativa, pues legalmente no se puede hacer una consulta ciudadana formal.

Al participar en la Cumbre “The Economist” 2018, dijo que será una decisión difícil pues no hay opciones buenas.

Vamos a tomar una mala decisión, porque estamos ante una situación de hecho que no fue muy conveniente, entonces la idea es tomar la decisión que sea menos mala y en función de esa decisión después hacer todo lo necesario para mejorar las condiciones. No es la consulta popular a la que se refiere la legislación mexicana. Estamos inaugurando una nueva forma de hacer las cosas, un formato nuevo que es una forma de democracia participativa, no como se enfoca en algunos momentos, de populismo, sino una forma de democracia plena”, reiteró Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes.