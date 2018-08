Dictamen técnico del NAIM se dará a conocer este viernes

Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, confirmó que está listo el dictamen técnico sobre la viabilidad de continuar o no con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el cual se dará a conocer este viernes.

Al salir de la casa de transición, Jiménez Espriú dijo que el documento incluye la información relevante, recibida de último momento, de agencias internacionales de aeronáutica, y que fue entregado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para ser dado a conocer públicamente este viernes por la mañana, en conferencia de prensa.

Afirmó que llegaron a todas las definiciones y sin muchas modificaciones.

Jiménez Espriú se mostró satisfecho del trabajo realizado en este dictamen, “yo me siento tranquilo con el trabajo que hemos hecho para llegar a los planteamientos que vamos a hacer”.

Bromeó al decir que “nada más una noche he dormido intranquilo, fue la noche cuando me iba yo a casar, hace 52 años… No es cierto, esa noche también dormí tranquilo”.

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes adelantó que el próximo lunes entregaran el dictamen técnico a los colegios de ingenieros civiles del país, para su análisis.

En días pasados, habitantes de San Salvador Atenco, Estado de México, solicitaron a Andrés Manuel López Obrador que cancele la obra en marcha de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y que clarifique el proceso por el que se decidirá en ese tema.

Estamos convencidos de que el proyecto debe cancelarse y podemos defender esa posición con argumentos técnicos y científicos, frente a quien sea. Por eso, proponemos un proceso de diálogo público en que se puedan conformar nuestros argumentos con los de aquellos que están de acuerdo con la continuación del NAIM. Estamos dispuestos a debatir con todas las fuerzas que apoyan el nuevo aeropuerto, tenemos la capacidad de demostrar en términos técnicos la inviabilidad de la obra y sus implicaciones”, refirieron los manifestantes que portaban sus tradicionales machetes.

Propusieron a López Obrador llevar a cabo seis mesas temáticas de análisis y una de conclusiones, recorridos por las zonas afectadas por la construcción y la observación de organizaciones ecologistas.

Con información de Carmen Jaimes.

RMT