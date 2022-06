Nadie se ha postulado a 9 mil 725 plazas de médicos especialistas: Zoé Robledo

A una semana de haberse lanzado la convocatoria para la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, por parte de autoridades de Salud del gobierno federal, 9 mil 725 plazas de especialidades médicas de poco más de 13 mil vacantes se encuentran aún vacías y sin postulación.

3 mil 339 vacantes están en localidades de municipios con población menos a 200 mil habitantes, lugares como Boca de Río, Taxco o Zacatecas.

787 vacantes están en municipios con rezago social de medio a alto; 57% se encuentran en Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

573 vacantes que no han recibido ni una sola postulación están en municipios indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz.

“Sigue habiendo 9 mil 725 que no tienen ninguna postulación, que nadie ha mostrado interés por estas vacantes… No necesariamente son zonas rurales, son ciudades pequeñas, pero que no están recibiendo en este momento el interés por parte de los médicos que se están registrando; 38 por ciento de estas vacantes se encuentran en Chiapas, Michoacán y Veracruz”, explicó Zoé Robledo, director general del IMSS.

Y es justo en esas entidades donde hay pocos o nulos registros, donde más especialistas se requieren.

“Hay zonas de déficit todavía, no sólo que no contamos con los médicos, si no crítico en recursos para la atención de la salud… Veracruz es el estado con la mayor necesidad de médicos especialistas, en particular los pediatras y está localizado en tres regiones donde no hay un solo pediatra, en la Huasteca, en la Montaña, en el Papaloapan Olmeca… dichas regiones no tienen pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños y niñas. Eso también sucede en Guerrero donde el déficit se mantiene en la Montaña, en la Costa Grande, en la Costa Chica, para atender un número cercano a los 873 mil niños que no tienen en la región Norte, Tierra Caliente, Región Montaña y Costa Chica, pediatras”, precisó Jorge Alcocer, secretario de Salud.