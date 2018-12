Nadie puede controlar ni disciplinar al presidente de Estados Unidos: Javier Tello

Los recientes nombramientos en el gabinete de Donald Trump demuestran que nadie puede controlar ni disciplinar al presidente Estados Unidos, pero más aún que quizás éste es un Titanic que se hunde, afirmó en Despierta con Loret, el analista Javier Tello.

En primer lugar, mencionó a William Barr como posible sustituto de Jeff Sessions.

En segundo lugar, está el nombramiento de Heather Nauert, expanelista del canal Fox News, como la nueva representante de su país ante las Naciones Unidas en reemplazo de Nikki Haley.

En el caso de la ONU los mensajes son dos, primero que no le importa mucho las Naciones Unidas y lo multilateral. Pone a alguien de muy bajo nivel, de muy poca experiencia y muy cercana a él que tiene sus habilidades para comunicar, pero es un mensaje que lo multilateral no importa, que la institución no importa. Nauert era conductora del show favorito de Trump, ‘Fox and Friends’ y luego fue vocera en el Departamento de Estado. Sin duda una mujer inteligente y hábil, pero sin experiencia, pero manda el mensaje de que quien controla la política exterior es Pompeo en el Departamento de Estado y Bolton en la Casa Blanca”.