Nada ilegal en el adelanto de AMLO sobre tasa de Banxico: Gerardo Esquivel

El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, agradeció la aclaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina, en la cual precisó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue quien le informó la decisión de política monetaria, de subir la tasa de interés.

Te recomendamos: AMLO revela que el secretario de Hacienda le informó sobre tasa de Banxico; fue un error anunciarlo, admite

Y aunque el artículo 45 de la ley del Banco de México demanda secrecía a los integrantes de la Junta de Gobierno para no adelantar su decisión de política monetaria, en este caso dijo el subgobernador, no fue un comentario de mala fe.

“El presidente tiene derecho a estar enterado obviamente de decisiones de esta naturaleza y no es una filtración, eso es importante señalarlo, no es algo que en ese sentido deba considerarse como ilegal ni mucho menos, fue un error como ya se aclaró y creo que no tiene mayores implicaciones… Fue un comentario que no fue de mala fe… no hay ni mucho menos una vulneración a la autonomía de la institución”, dijo Gerardo Esquivel, Subgobernador del Banco de México: