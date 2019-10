Nacionales se coronan en la Serie Mundial por primera vez en la historia

Los Nacionales de Washington vencen a los Astros y se coronan en la Serie Mundial, por primera vez en la historia.

Howie Kendrick y Anthony Rendón dispararon sendos jonrones en el séptimo inning y los Nacionales de Washington remontaron un déficit de dos carreras para vencer el miércoles 6-2 a los Astros de Houston, con lo cual se coronaron en la Serie Mundial por primera vez en la historia.

For the first time in 95 years, the #WorldSeries champions are from Washington, DC.#STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/wxYc9XbQYo

— Washington Nationals (@Nationals) October 31, 2019