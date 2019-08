Nace ‘Garlic’, el primer gatito clonado de China

La compañía china de biotecnología Sinogene confirmó el exitoso nacimiento de Garlic, el primer gato clonado de China, casi 18 años después de la primera clonación de este tipo en el mundo, realizada por la Universidad de Texas.

“Garlic nació el 21 de julio en un laboratorio de Sinogene. Nació de un embrión llevado por una madre sustituta”, informó Wang Jidong, director ejecutivo de la empresa de biotecnología china, en una conferencia de prensa en Beijing, según un reporte del sitio China Plus.

China’s first cloned cat, Garlic, debuted today. This British short-haired cat borne naturally by a surrogate mummy cat on July 21 this year is in good health and bears the same name as another cat that died. #clon pic.twitter.com/LPIvoY5RGb

