Nace bebé en la estación Eugenia del Metro CDMX; elementos de la PBI la auxilian

La noche de este lunes, una mujer dio a luz en la estación del Metro Eugenia, de la Línea 3, en la CDMX.

N+ te recomienda Nace bebé en jefatura del Metro Eugenia

La mujer se dirigía a su Centro de Salud, para el nacimiento del bebé, pero no alcanzó a llegar.

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial, atendieron a la mujer.

El parto duró alrededor de 20 minutos.

El recién nacido fue llevado a una ambulancia de la Secretaría de Salud, donde recibió los primeros cuidados.

Se trata del segundo nacimiento en las instalaciones del Metro, en este 2022.

La oficial, Rosa Pérez, se encargo de atender a la mujer, para recibir al bebé.

“Sentí nervios, nervios muchos nervios porque no tenía dilatación la señora y era un bebé con 7 meses de gestación. Me pidieron ayuda por teléfono, un compañero me avisó. El parto duró de 15 a 20 minutos y fue niño” relató.