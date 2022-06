Naasón Joaquín continuará al frente de La Luz del Mundo; iglesia refrenda su “confianza”

A través de un comunicado, el ministerio de comunicación social y relaciones públicas de La Luz del Mundo declaró que Naasón García accedió a un acuerdo con la fiscalía, ya que el juicio que se desarrollaría no sería justo.

Te recomendamos: “Esperábamos 10 cadenas perpetuas”: Víctima de Naasón García critica sentencia

El comunicado mencionó que Naasón García tomó esta decisión con el propósito de proteger a su familia y a la iglesia.

La organización refrendó su confianza en él, reconoció su “integridad” y aseguró que García continuará al frente de la iglesia. Finalmente, el comunicado menciona que éste es un camino que Dios puso delante de él por alguna razón.

“Te admirábamos, eras nuestro dios y nos has traicionado. No eres más que un depredador y un abusador”, dijo Jane Do número tres ahogada en sollozos.