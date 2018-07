Magnate Elon Musk sugiere plan para salvar a niños atrapados en Tailandia

El magnate estadounidense Elon Musk, quien ha enviado ingenieros a Tailandia para ayudar a rescatar a los 12 adolescentes y su entrenador atrapados en una cueva, propone un plan para poder sacarlos.

El megamillonario creador de Tesla, SpaceX y The Boring Company sugiere construir un túnel bajo el agua a través del cual podrían salir los 13 atrapados.

El plan de Musk consiste en introducir un tubo de nylon dentro de la cueva donde están los doce jóvenes y su entrenador, y llenarlo de aire para crear un tubo submarino.

Tusk dio a conocer su plan y ofreció su ayuda a las autoridades tailandesas a través de su cuenta de Twitter.

Rescatistas tailandeses se preparan para entrar a la cueva donde se encuentran las personas atrapadas. (AP)

El magnate aseguró que su empresa The Boring Company, fundada en 2016 y que se dedica a la excavación, cuenta con “avanzado radar de sondeo terrestre y es muy buena para cavar hoyos”.

“Eso debería crear un túnel de aire bajo el agua contra el techo de la cueva que se adapte a formas extrañas como las que hay en el agujero de 70 cm”, explicó.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole.

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018