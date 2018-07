Musk se disculpa por llamar pedófilo a buzo de rescate en Tailandia

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, pidió disculpas este miércoles a un espeleólogo británico que participó en el rescate de 12 niños tailandeses y su entrenador de fútbol por haberle llamado pederasta.

El multimillonario estadounidense arremetió contra Vernon Unsworth, después de que este calificara de maniobra publicitaria la oferta de Musk de enviar un submarino miniatura para sacar a los niños de la cueva inundada.

Las acciones del fabricante automovilístico cayeron en la Bolsa tras el ataque en Twitter y se multiplicaron las críticas contra Musk en las redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a poner en duda su salud mental y su capacidad para dirigir una empresa.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.

— Elon Musk (@elonmusk) 18 de julio de 2018