Museo del Papalote recauda fondos para evitar cierre definitivo a causa de la pandemia

Inaugurado en 1993, Papalote Museo del Niño cumplió 27 años permitiendo a los niños y adultos tocar, jugar y aprender en sus instalaciones en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Más de 20 millones de personas lo han visitado, pero hoy está en riesgo de desaparecer.

Los cierres por la pandemia por COVID-19 alcanzaron al Museo y no se tienen los recursos suficientes para solventar los gastos operativos.

Es por eso que se lanzó la campaña “Salvemos a Papalote” con lo que se busca recaudar más de 50 millones de pesos. Hasta ahora, desde que inició la campaña, se han reunido poco más de 23 millones 600 mil pesos.

Quién no recuerda haber entrado en recorridos por alguna de sus áreas temáticas; Hay una Estrella en Mí, Mi cuerpo, México vivo, Mi hogar y mi familia, Laboratorio de Ideas y Mi ciudad, o la Sala de Exhibiciones Temporales, la Megapantalla, el domodigital y el jardín exterior que también forma parte de la oferta educativa del Museo.

“Ser cuate es la mejor experiencia que puedes vivir, saliendo un día, de cuate, te quitas la casaca y me encontré unas personas en el Metro y una niña me dice “¡adiós, Alejandro! No sabes lo padre que fue que se acordara de mi nombre y se acordará lo que hicimos en la exhibición”, comentó Alejandro Ramírez, Enlace Educativo Papalote Museo del Niño.