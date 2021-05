Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec reabre sus puertas al público

Luego de un año y cuatro meses cerrado, este martes reabrió sus puertas el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec.

Tras la entrada en vigor del semáforo epidemiológico amarillo en la Ciudad de México, los museos pueden reabrir con cierto número de visitantes por día y otras medidas.

Los visitantes están contentos con la reapertura.

“Me parece perfecto y tuvimos suerte porque vamos llegando antier y preguntamos cuando iba a estar abierto y dijeron hoy, motiva a la ciudadanía y al turista, pues las personas no viajaban porque no había centros turísticos abiertos, entonces ya lo empiezan a abrir y el turismo empieza a fluir”, Josefina Grano, Visitante.

En esta etapa sólo podrán acceder mil 800 personas por día y es que antes de la pandemia, en fin de semana llegaban hasta 20 mil personas y en vacaciones 25 mil por día.

En el acceso principal se toma la temperatura de los visitantes y se les ofrece gel antibacterial.

“También tratamos de invitar al público a que no traigan mochilas grandes, selfiestick, paraguas, a menos que sea muy necesario, porque tratamos de reducir al mínimo la paquetería, no se permiten alimentos, ni agua, en todas las salas se colocaron letreros con la capacidad máxima de cada sala y en el caso de la sala de historia el tiempo de permanencia de cada una, el cubrebocas es obligatorio para todos en cualquier espacio, en cualquier momento, hemos tratado de dejar los folletos en QR para que la gente no manipule nada y se los puede llevar a casa, hay en 3 idiomas”, Jaqueline Gutiérrez, Jefa de Difusión Museo Nacional de Historia.