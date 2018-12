Muro de Trump no será tema en la relación con Estados Unidos

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que el muro no será tema para México en su relación con Estados Unidos.

El canciller dejó claro que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha hecho ningún planteamiento con respecto al muro a la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él trae el muro hace muchos años, pero no ha sido hasta ahora un tema de conversación con ellos ni creo que lo vaya a ser […] Yo creo que hay temas de la política interior de Estados Unidos, como puede ser el muro, que nosotros no debemos ser parte de ese debate, porque son de política interior. Nosotros sabemos y participemos en los temas que tienen que ver con los dos países. Y así es como lo veo, hasta ahora no se ha planteado el tema del muro en las conversaciones que hemos tenido y espero que así continúe”, afirmó Ebrard Casaubon.

El canciller fue entrevistado al llegar a una reunión de trabajo con los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores, con motivo de su nombramiento, que se realizó a puerta cerrada.

El tema del “muro” no ha sido parte de ninguna conversación con el Presidente Trump o su gobierno . Ahora nuestras pláticas son en torno a inversión y desarrollo y esperamos así continúen. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 13, 2018

En este marco, el secretario Ebrard informó que plantearía a los legisladores los términos en los que México suscribió en días pasados un acuerdo en materia migratoria, del que Estados Unidos no forma parte, pero que compromete a nuestro país para dar un trato digno a los migrantes.

Nuestro Secretario de Relaciones Exteriores @SRE_mx , Lic. @m_ebrard

en el @senadomexicano, en reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores. #4taTransformación pic.twitter.com/rwaZwwg7Dy — Antares Vazquez Alatorre. (@AntaresVazAla) December 14, 2018

Marcelo Ebrard advirtió que “México va a tener que cambiar su política, porque aquí a los centroamericanos les va muy mal. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Vamos a tener que ser candil allá y candil aquí también. O al revés, primero candil aquí y luego candil allá”.

Precisó que, en los próximos días, la Secretaria de Gobernación detallará el nuevo programa gubernamental que se implementará para dar un trato digno a los migrantes mexicanos en su tránsito por México.

(Con información de Claudia Flores)

