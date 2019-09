Murió el actor Robert Garrison de Karate Kid a los 59 años

Robert Garrison, el actor que interpretó el personaje de Tommy en Karate Kid, murió a los 59 años, informó The Hollywood Reporter.

Te recomendamos: Michael Jackson murió calvo y con cicatrices, revelan policías

La noticia fue confirmada por su representante, Rick Henriques y las causas de su muerte no fueron reveladas.

En Karate Kid, Robert Garrison dio vida a Tommy, el malvado miembro de Cobra Kai que tenía como misión hacerle la vida imposible a Daniel Larusso.

Además de la primera cinta, Garrison repitió el papel de ‘Tommy’ en Karate Kid Parte 2 y Cobra Kai, serie que se estrenó este año a través de la plataforma YouTube Red.

Our entire Karate Kid/Cobra Kai family is devastated by the news of OG Cobra Rob Garrison's passing. He was a truly gifted performer and an even better man. My heart goes out to Rob's family during this difficult time. #RIP pic.twitter.com/aDiXcQ5ROu

I'll never forget how moved the entire cast and crew was by Rob's brilliant and heartfelt performance by the campfire. I'll also never forget the laughs we shared later that night over beers as the gang told stories, including some gems Rob had from the set of Iron Eagle. pic.twitter.com/sgPCOBKIxA

— Jon Hurwitz (@jonhurwitz) September 27, 2019