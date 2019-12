Suman 424 mdp en multas contra gasolineras y gaseras: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las multas que aplicó a gasolineras y a empresas de gas LP durante este año, principalmente por no vender litros completos, negarse a ser inspeccionadas, no exhibir precios o no tener bien calibrados los tanques.

971 gasolineras sancionadas con 357 millones de pesos, y en gas LP, 181 estaciones sancionadas con 67 millones de pesos en multas. En total 424 millones de pesos en multas y más importa es: evitar que haya causa para las multas y en eso estamos trabajando y nos ayudan los consumidores que tienen la App de litro por litro”, refirió Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

En conferencia de prensa, dijo que es recurrente que la Profeco reciba demandas o quejas anónimas de consumidores contra la venta ilegal de gas, o también conocido como “huachigas”.

La mayor cantidad de denuncias las tenemos en Jalisco con 3 mil 400, Ciudad de México mil 700, Estado de México mil 550, Veracruz 500, hablo de estados, no de ciudades, y en Guanajuato 460″, refirió Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

En cuanto a denuncias penales contra gasolinerías, dijo que se han presentado 78, de las cuales 17 ya han sido procesadas.

Con información de Farah Reachi.

