Multaron a mujer que pidió pensión para su hijo, señalan a juez por sentencia machista

Un juez de la Ciudad de México multó a mujer que pidió una pensión para su hijo, el padre del menor era un hombre casado y la esposa en calidad de agraviada demandó por daño moral.

Cincuenta mil pesos y expresar una disculpa pública le costó a esta mujer el daño moral por involucrarse con un hombre casado en la Ciudad de México, así lo sentenció el juez Décimo Cuarto de lo Civil, Francisco Ramírez Rodríguez, al resolver un juicio por daño moral.

La mujer afectada comentó: “A mí me parece que el juez omitió basarse precisamente en toda la parte de la jurisprudencia que desarrolla, cómo debe probarse, cómo debe desarrollarse en un juicio la parte de daño moral. En la sentencia no hay un daño probado, luego la parte del hecho ilícito: evaluar si es ilícito o no, tener una relación extramarital con otra persona”.

Profesora de derecho en la UNAM dice que su pecado fue mantener una relación de 6 años con su profesor de la Facultad e informar a la esposa la existencia de un hijo y que él se negaba a pagar una pensión.

Razón por la cual, la esposa en calidad de agraviada presentó una demanda por daño moral.

En el documento de sentencia, página 10, tercer párrafo, se lee: “al resolver el juicio, el juzgador determinó que esa acción rompió la armonía de un matrimonio. No obstante, estableció que el daño moral proviene del contenido de los mensajes y no por haberlos enviado”.

En la página 8, penúltimo párrafo, se lee: “Sobre el pago de 50 mil pesos, la sentencia indica que se tomaron en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación económica de las partes”.

En la página 12, punto 14, se observa el siguiente texto: “En torno a la disculpa pública, el juzgador equiparó el daño causado por una relación extra-marital con el de una desaparición forzada”.

El ejemplo fue el caso Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición y en el que la disculpa la tenía que pedir el Estado mexicano.

La mujer afectada comentó: “Pedir una disculpa por decir que mi hijo existe, pedir una disculpa por haberme metido en una relación matrimonial sin que la otra persona especificara también su parte de corresponsabilidad dentro de eso, me parecía bastante injusto”.

La abogada de profesión apeló la sentencia y ganó, un magistrado revocó el pago y la disculpa pública.

No obstante, la sentencia del juez Francisco Ramírez Rodríguez obtuvo en 2018 el premio internacional “El Garrote” por la sentencia más machista.

Es la segunda ocasión, en menos de dos años, que un juez de la Ciudad de México es señalado por la organización internacional Women´S Worldwide de dictar la peor sentencia en perspectiva de género.

Fátima Gamboa, coordinadora jurídica de la asociación “Equis”, dijo: “el juez utiliza su moral para castigar de alguna forma la sexualidad de esta mujer que se entrometió en un matrimonio”.

La organización feminista “Equis” busca que todas las sentencias del país sean pública. dicen que es para poder analizar los criterios de los jueces y saber si aplican la justicia con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos sin discriminación y sin corrupción.

Fátima Gamboa asegura que el Poder Judicial de la Ciudad de México es de los más opacos.

Fátima Gamboa, coordinadora jurídica de la asociación “Equis”, señaló: “En el caso de la Ciudad de México nuestro ranking de transparencia tiene calificación cero. La Ciudad de México nos reportó que ha capacitado, invertido dinero en capacitar a su personal judicial, sin embargo, como no tenemos las sentencias no podemos saber cuál es el impacto de esos recursos en la labor de los jueces y juezas”.

Se solicitó una entrevista en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero no ha habido respuesta.

Sobre la falta de transparencia en los poderes judiciales, la asociación civil “Equis” presentó una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el máximo tribunal se pronuncié en torno a que si todas las sentencias deben ser públicas o no.

En la demanda plantearon el caso Zacatecas, entidad donde el poder judicial no ha hecho pública una sola resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas argumenta que eso se debe a que ninguna ha sido de trascendencia nacional.

“Equis” asegura que transparentar las sentencias permitirá conocer a fondo cómo se imparte justicia en el país y si los jueces se basan más en preceptos morales que legales, como fue el caso de la maestra de la UNAM.

Con información de Luis Pavón Vázquez.

RAMG