Mujica califica como ‘disparate’ que Trump designe como terroristas a cárteles mexicanos

El expresidente de Uruguay, José Mujica, calificó como un “disparate” que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designe a los cárteles mexicanos como terroristas.

Durante su visita en México, este lunes, José Mujica deseó al pueblo mexicano que tenga “comprensión” y “tolerancia” para resolver los propios problemas nacionales y para lidiar con el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump.

“Yo le deseo a México, no a (Andrés Manuel) López Obrador, a México, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia para la etapa de la historia que está enfrentando. Y para el tiempo que van a tener que llevar a un vecino relativamente incómodo”, dijo José Mujica en una conferencia de prensa durante su visita a la Ciudad de México.

Al calificar de “disparate” la intención de Trump de calificar como terroristas a los cárteles de la droga, el ahora senador electo destacó las dificultades que enfrenta el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por tener este vecino “incómodo”.

José Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015, está de visita en Ciudad de México para participar en varios eventos, incluyendo este lunes un doctorado Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana, donde antes ofreció una rueda de prensa.

A su llegada el sábado pasado, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió al exmandatario uruguayo, quien este domingo participó en la celebración del primer año de la presidencia de López Obrador, a quien antes no conocía, pero que le resultó “afable y simpático”.

Mujica, considerado uno de los líderes morales de la izquierda latinoamericana, rechazó este lunes opinar sobre las políticas del mandatario mexicano, quien ha afrontado cuestionamientos de grupos progresistas en su primer año de Gobierno.

“Yo no quiero hablar de López Obrador porque no me conviene hablar porque tengo que respetar la casa en la que estoy. Porque tengo que desearle suerte y compresión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas para que yo venga a tirarle más”, argumentó.