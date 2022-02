Mujeres votan por primera vez en elección local de Ocotequila, Guerrero

En Guerrero, en la comunidad de Ocotequila, en el municipio de Copanatoyac, en La Montaña alta, por primera vez las mujeres pudieron participar en una elección para cargos locales.

Con el argumento de los usos y costumbres, en enero se les había impedido votar para elegir al comisario. Se inconformaron y la elección se repuso este domingo.

Este domingo, doña Benita se despertó dos horas más temprano de lo habitual para dejar listas sus tareas del hogar y por primera vez en sus 79 años de vida, acudir a votar.

“Sí vamos a votar, ganemos o no ganemos las mujeres, yo voy a ir a votar”, destacó Benita Espinoza.

Caminó durante una hora hasta el centro de la comunidad donde finalmente se le permitió ejercer su voto.

El pasado 2 de enero, durante la elección de comisario municipal, a un grupo de nueve mujeres, entre ellas Benita, se les negó el voto bajo el argumento de usos y costumbres.

“Cuando fuimos no quisieron, porque nada más somos mujeres y dijeron que las mujeres no valen, dijeron, las mujeres no pueden meterse aquí, yo no preguntaba porque no sé leer ni escribir, no sé nada, nada más así camino”, comentó Benita Espinoza, habitante de Ocotequila, Guerrero.

Tras el hecho, entablaron un juicio para exigir el reconocimiento de sus derechos político-electorales; el Tribunal electoral de Guerrero emitió una sentencia que anuló la elección y ordenó convocar de forma extraordinaria un nuevo proceso, garantizando la participación de las mujeres como votantes, candidatas y miembros de planillas.

Este domingo 13 de febrero, 504 mujeres de Ocotequila, Guerrero, votaron por primera vez para elegir al comisario.

“Estamos contentas porque no funcionaba esto, no nada más vamos a estar esperando aquí que nada más nos avienten migajas, ahora ya se les indicó a los señores y ya hay igualdad” dijo María Marcelino, habitante de Ocotequila.

“La mera verdad es una historia que por primera vez las mujeres están votando a la autoridad municipal del pueblo, porque en años anteriores no les permitían, yo me siento contento porque mi madre es una mujer”, indicó Juan Moreno, habitante de Ocotequila.

“De manera informal, la región montaña y prácticamente la mayoría de las localidades, pues es así no, la participación en la vida política solamente incide en los hombres, no así en las mujeres y mucho menos las mujeres jóvenes, los hombres tienen que hacerse conscientes de que las mujeres tenemos derechos”, señaló Azucena Cayetano, consejera electoral del IEPC Guerrero.

Contendieron las mismas tres planillas que en la elección pasada, el PRI, Morena y PRD, aunque se sumó una planilla independiente organizada por mujeres y encabezada por Antonia Ramírez, de 33 años de edad.

“Muchas nos dijeron no vayan nada más van a hacer el ridículo, están locas, qué andan haciendo eso, necesitan un marido, son unas perras que andan en celo, o sea son palabras muy muy duras”, dijo Antonia Ramírez.

Antonia asegura haber convencido a las mujeres de su comunidad para alzar la voz y exigir sus derechos; pese a advertencias de un posible ataque contra ellas.

“Nos dijeron que no vengamos, que hoy ahorita que vengamos a votar aquí en la plaza que nos iban a asesinar, sí tengo miedo que me ocurra algo, pero cuando me decidí a hacer esto sabía que hay riesgos y pues yo asumo los riesgos”, apuntó Antonia Ramírez, habitante de Ocotequila.

Juana de 77 años de edad y madre de Antonia, dice que nunca pensó votar y menos por su hija.

“Ya ahorita, contento, está contento mi corazón, antes que muriera pues quería votar”, comentó Juana Patuja, habitante de Ocotequila, Guerrero.

Tras la jornada del domingo, el candidato del PRI a la comisaría de Ocotequila volvió a ganar el cargo con 416 votos, Morena obtuvo 339 y el PRD 36, Antonia obtuvo 33 votos.

“De hecho nosotras ya ganamos, porque ahorita vamos a votar, esa es nuestra ganancia, ya lo logramos”, aseguró Antonia Ramírez, habitante de Ocotequila, Guerrero.

