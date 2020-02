‘Mujeres del Viento Florido’, banda musical integrada por indígenas en Oaxaca

Se hacen llamar las ‘Mujeres del Viento Florido’. Son 40 mujeres, casi en su totalidad indígenas de diferentes etnias de Oaxaca y que, hace casi 10 años conformaron esta orquesta musical que tiene su sede en Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Te recomendamos: AMLO entrega instrumentos a músicos oaxaqueños en Palacio Nacional

Inició como un espacio para mujeres músicas de la etnia mixe.

Este grupo indígena tiene una amplia tradición musical desde hace siglos, vocación que se transmite en las familias, de generación en generación.

Con el paso de los años, muchas mujeres han salido de la banda y muchas más se han integrado.

Este movimiento de talentos, ha ocasionado que actualmente, la banda este conformada no solamente por mujeres músicas de la etnia mixe, sino también zapotecas del Istmo de Tehuantepec y zapotecas de la Sierra Norte, además de mujeres mixtecas.

Yo empecé a los doce años, empecé en la escoleta municipal. En la casa me apoyan, mi mamá me apoya en todo, en todo el aspecto y pues me dice que si prefiero estudiar música estaría de acuerdo con eso, entonces es como que sí tengo el apoyo o cuento con el apoyo de mi familia”, reiteró Gisela Martínez Pérez.