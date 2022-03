Mujeres, víctimas de violencia doméstica, expulsan a sus agresores de casa gracias a reforma legislativa

Debido a la medida de protección “El agresor sale de casa” que entró en vigor desde noviembre del 2020 como una reforma a ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, más de 700 mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas han podido regresar a sus hogares.

“Tenía terror a que me matará. Toda la vida fue abuso psicológico, si estaba de buenas o estaba contento era te abro la puerta, a mira te traje esto, era muy amable, pero hubiese algo donde a él no le gustaba y era muy fuerte la ley del hielo, aventar las cosas, te azota esto, sale y te avienta la puerta, pasa y te empuja hacia la cama para que te caigas”, dijo María del Pilar, víctima de violencia.

Durante 35 años de matrimonio, María del Pilar sufrió violencia económica, psicológica y hasta física. El pasado 11 de diciembre, la mujer de 53 años decidió poner fin a su relación, lo que desató que la violencia en su contra escalara.

“Me amenaza con el cuchillo que me va a matar y que no merezco la vida, yo triste, deprimida en la situación que estaba, le digo que estoy dispuesta, que si esa es la solución, yo misma me acerco y le digo hazlo y terminamos con esto”, refirió María.