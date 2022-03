Mujeres ucranianas huyen por salvar sus vidas, mientras el mundo marcha con motivo del 8M

En el Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres que escapan de la violencia en Ucrania tenían poco qué celebrar, abrumadas por la búsqueda de una nueva vida para sus hijos mientras sus esposos, hermanos y padres quedaban atrás, defendiendo su país de la invasión rusa.

La cantidad de refugiados llegó a 2 millones el martes, según Naciones Unidas, en el éxodo más rápido registrado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Un millón de ellos son niños, de acuerdo con un tuit del portavoz de la UNICEF James Elder. Del resto, la mayoría son mujeres.

Polina Shulga trató de aliviar el viaje de su hija de tres años ocultándole la verdad de lo que estaba viviendo.

No sabía qué sería de su vida al llegar a Hungría procedente de la capital ucraniana, Kiev, pero cree que la experiencia la haría más fuerte. “Siento que soy responsable de una niña. Por eso me resultó más fácil dar este paso y partir”, expresó mientras su hija se aferraba a su abrigo.

Nataliya Grigoriyovna Levchinka, de Donetsk, al este de Ucrania, sentía algo parecido.

“Es como si estuviese en un sueño terrible que no se acaba nunca”, manifestó esta maestra jubilada. “Viviría en una especie de abstracción de no ser por mi hija”.

El gobierno ucraniano prohibió por decreto la salida del país de los hombres de 18 a 60 años, lo que implica que la gran mayoría de las personas que se van de Ucrania son mujeres y niños, aunque la ONU no tiene cifras exactas respecto al género.

La esperanza del gobierno es que los hombres ayuden a combatir la invasión.

Esta política dio lugar a escenas desgarradoras de familias que se separan y también a una creciente preocupación de que algunas partes de Ucrania rodeadas de soldados rusos queden aisladas y no se pueda regresar.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló en video sobre el Día Internacional de la Mujer, normalmente un día de festejos en Ucrania.

“Ucranianos, normalmente festejamos este día. Felicitamos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, esposas y madres”, declaró. “Normalmente. Pero no hoy. Hoy no puedo decir las cosas de siempre. No puedo felicitarlas. No puedo hacerlo, cuando hay tantos muertos. Tanto dolor. Tanto sufrimiento. Cuando la guerra continúa”.