Mujeres tzotziles reprueban uso de traje típico en burla a alcalde

Mujeres indígenas de la etnia tzotzil, del municipio de Huixtán, Chiapas, lamentaron que comuneros de San Andrés Puerto Rico, denigren a la mujer al vestir con el traje típico al alcalde Javier Sebastián Jiménez para exhibirlo públicamente por no cumplir con el pago de obras sociales.

Me siento ofendida porque siento que no por el hecho de ser mujer soy motivo de burla, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, vienen los compañeros de San Andrés como símbolo de burla ¿qué es eso? Para nosotras las mujeres el traje regional no es símbolo de burla, para nosotras es un orgullo portar este traje”, señaló Candelaria de la Luz, indígena tzotzil de Huixtán.