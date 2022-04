Mujeres transgénero no deben participar en competencias femeninas, afirma Boris Johnson

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo hoy, 6 de abril de 2022, que las mujeres transgénero no deberían poder competir en el deporte femenino.

“No creo que hombres biológicos debieran competir en eventos femeninos. Quizás sea una opinión controvertida, pero es lo sensato para mí”, dijo Johnson a los medios en una visita a un hospital.

“También creo que las mujeres deberían tener espacios, ya sea en hospitales, cárceles o en vestuarios, dedicadas únicamente a mujeres. Si esto me pone en conflicto con alguien, tendremos que trabajar en ello. Esto no quiere decir que no apoye a la gente que quiera cambiar su género. Es vital que demos a esta gente el máximo amor y apoyo”, añadió el primer ministro.