Mujeres policías de CDMX sufren acoso sexual por parte de jefes y compañeros

Margarita es policía de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, desde hace más de 15 años, señala que ha vivido acoso sexual por parte de compañeros y mandos.

“De un director de alto rango en nuestro servicio, porque siempre me decía ‘qué bonitos zapatitos, se verían mejor en mi cama’. ‘Qué chulas piernas’, ‘qué bonita estampa’. ‘Aquí lo mejor es para el mando’. Yo torcía la boca, decía: ‘respete’. Pasé y me tocó la cadera, fue sin querer, argumenta él, porque se resbaló, me volteé muy molesta y lo aventé y todavía se me ponía al tú por tú: ‘Yo soy el director, ¿a quién crees que le van a creer más?’”, narró Margarita, policía primero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Asegura que el acoso a lo largo de su vida laboral ha sido no solo de hombres, también de mujeres.

“‘Aquí te vamos a dar cariño para que no salgas a la calle’, ‘nada más me manejes, tu no digas nada, no pasa nada, embarazada no vas a salir’, cositas así, se mete uno a bañar y ahí están espiando”, agregó Margarita.