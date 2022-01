Sin documentos ni oportunidades de empleo, mujeres migrantes optan por dedicarse al trabajo sexual

Durante décadas, migrantes han llegado a México en busca de una mejor vida, sin embargo, ante la falta de oportunidades, muchas mujeres han optado por ejercer el trabajo sexual para sobrevivir.

Te recomendamos: Detectan 17 casos covid-19 en barco que arribó a Tamaulipas; ponen en cuarentena a tripulación

Hace casi 40 años, Yahayra, salvadoreña y Karla, una mujer trans hondureña, llegaron a México buscando una mejor oportunidad de vida. Los obstáculos para poder regularizar su situación, las obligaban a tomar cualquier oportunidad laboral con la que pudieran sobrevivir.

“Cuando yo quiero buscar un trabajo donde poder ejercer todo lo que he aprendido, me dicen no, tú no puedes trabajar el país. Primero porque no tienes papeles y no eres de aquí”, narró Yahayra.

“Me dijo, si quieres vámonos de mojadas. Lo pensé porque en mi casa me trataban muy mal por mis preferencias”, comentó Karla.