Mujeres, las más afectadas por la violencia de pareja durante el noviazgo en México

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en el noviazgo, las mujeres son las más afectadas por la violencia de pareja en México.

43 millones de mexicanas han tenido alguna relación de pareja, 43 de cada 100 mujeres casadas y 59 de cada 100 mujeres divorciadas ha experimentado al menos una vez, en su última relación, situaciones de violencia.

De acuerdo con la Encuesta de Violencia en las Relaciones de Noviazgo más reciente:

“La violencia no se da inmediatamente, primero empieza la descalificación, el no seas tontita, el siempre dices puras tonterías, primero empieza la violencia psicológica y después la física, hacia el exterior, avientan cosas o son violentos con otras personas, por eso, en las primeras señales tenemos que salir corriendo”, recomendó Estela Durán, psicóloga.

Con la pandemia de covid-19, aumentó la violencia en familia y en pareja, y nuevos tipos de violencia como la digital.

Paula conoció a Octavio en una fiesta, a los 19 años de edad, se hicieron novios y después de un año llegó la violencia.

“Empezó primero con la violencia, con los celos, de no quiero que te pongas tal ropa, una falda, un pantalón apretado, empezaron los golpes, empezó con una cachetada y fueron aumentando, no quise salir, él quería que fuéramos a una fiesta, no quise ir y fue el motivo de su enojo y me dio una cachetada, después vinieron palabras ofendiéndome, hubo golpes, a raíz de eso, tuve tres embarazos que fueron abortos por los golpes, el siempre, en cualquier oportunidad me golpeaba”, relató Paula, víctima de violencia.

Paula decidió vivir con él, pensó que, si tenían un hijo, Octavio cambiaría.

La violencia aumentó y ella lo perdonó una y otra vez.

“Que lo perdonara, que no fue su intención, y que ya no iba a ser así. Que eso iba a cambiar, yo pensé que teniendo un bebé él iba a cambiar, y no fue así. Los golpes siguieron aumentando, llegó el momento de amordazarme, de amarrarme y querer asfixiarme. De ponerme las manos en el cuello hasta que yo perdiera el conocimiento, no fue solo una vez, fueron varias, fue el momento de decir ya no quiero seguir con esta vida porque siempre eran amenazas de muerte, terminaba volviendo con él y la última vez tuvieron que intervenir los policías porque me estaba golpeando de una manera brutal”, refirió Paula, víctima de violencia.