¿Las mujeres lactantes pueden vacunarse contra COVID-19?

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, aclaró que las mujeres lactantes sí se pueden vacunar contra COVID-19, pues ni ellas, ni sus bebés, corren riesgo alguno.

Te recomendamos: México alcanza los 219 mil 901 muertos por COVID-19

Lo anterior lo detalló durante su intervención en la conferencia de salud realizada, la noche del jueves 13 de mayo, en Palacio Nacional.

“Las mujeres en periodo de lactancia sí pueden recibir una vacuna, no está contraindicado. Es una situación específica, pero las vacunas que se aplican no pasan a través de la leche materna y, en caso de que sí pudiera pasar, son vacunas que no utilizan al virus vivo atenuado, que son las vacunas que potencialmente tendrían alguna revisión para saber si son indicadas o no en la lactancia”, compartió Cortés Alcalá.

Durante su intervención aclaró que las mujeres lactantes, contrario a lo sucedido con las embarazadas, sí deberán esperar su turno y deberán vacunarse de acuerdo su grupo de edad

“Lo que es importante es que si las mujeres que están en este periodo de lactancia, que ya han pasado el puerperio inmediato, son mujeres que no estarían en este riesgo aumentado, y, por lo tanto, en el periodo de lactancia tendrían que esperar su turno, de acuerdo al grupo de edad al que les corresponda·, concluyó.

¿Qué es el puerperio al que hizo referencia el doctor Cortés Alcalá?

Es el período que inmediatamente sigue al parto y que se extiende el tiempo necesario (normalmente 6 a 8 semanas luego del parto) para que el cuerpo materno vuelva a las condiciones pregestacionales, aminorando las características adquiridas durante el embarazo.

Con información de la Secretaría de Salud

JPG