Mujeres extienden poderoso mensaje en redes sociales para recordar a Ingrid Escamilla

Mujeres en Puebla y en las redes sociales continúan rindiendo homenajes a Ingrid Escamilla, la joven asesinada y desollada por su pareja la madrugada del domingo.

Mientras, el presunto feminicida fue trasladado a una zona especial dentro del Reclusorio Sur, ante la posibilidad de que atente contra su vida.

“Realmente es terrible ser mujer en México. Somos objeto de consumo para los hombres y a nadie le importa”, apuntó Mariam Vázquez, integrante del colectivo Hijas de Xochiquetzali.

Integrantes del colectivo feminista “Hijas de Xochiquetzali” colocaron un altar en Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP como una protesta contra el feminicidio de Ingrid, originaria de la comunidad de Canaditas, Necaxa, y para exigir a las autoridades a que acaten la alerta de género decretada en el estado desde el pasado 8 de abril.

“Sí es realmente el exigir justicia por Ingrid. Que el estado en lugar de violentarnos nos comience a proteger. Entonces como estudiantes, como mujeres es simplemente, recordarla”, dijo Mariam Vázquez, integrante del colectivo Hijas de Xochiquetzali.

La fotografía de Ingrid fue rodeada con flores, en su mayoría blancas, cuatro cruces en color rosa, y 14 veladoras.

En el acceso principal de la universidad, las jóvenes colocaron una manta con la leyenda “Feminicidios Emergencia Nacional”.

En la Ciudad de México, se confirmó que, durante su audiencia de vinculación a proceso, Erick Francisco “N”, el presunto feminicida de Ingrid, reveló a la jueza de control que se encontraba deprimido y deseaba suicidarse, por lo que fue ingresado al centro varonil de rehabilitación psicosocial, anexo al Reclusorio Sur.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que todos los funcionarios que participaron en la detención de Erick Francisco fueron citados a declarar.

Y descartó que el imputado quede en libertad ante una posible violación al debido proceso por la filtración del video de su confesión del crimen.

“Esta vez me parece que fue excesivo. Me parece que fue una ofensa no solamente a la familia, no solamente a las mujeres, que ni muertas nos respetan, sino que fue una ofensa a la sociedad”, dijo Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.

Y para borrar las fotografías digitales del crimen, una usuaria de Twitter propuso publicar imágenes positivas para que, al momento de buscar en redes el nombre de Ingrid Escamilla, aparezcan flores o paisajes.

Más de seis mil personas replicaron esta idea.

Con información de En Punto.

LLH